Сборная Голландии обыграла Белоруссию в отборе Евро-2020, у Промеса голевой пас

Сборная Голландии победила Белоруссию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Дублем в составе «оранжевых» отметился хавбек Джорджиньо Вайналдум, у белорусов отличился полузащитник Станислав Драгун.

Сборная Голландии набрала 15 очков и осталась на 1-м месте в группе С. Белоруссия с 4 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Белоруссия — Голландия — 1:2 (0:2)

Голы: Вайналдум, 32 (0:1). Вайналдум, 41 (0:2). Драгун, 54 (1:2).

Белоруссия: Гутор, Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш, 60), Яблонский, Драгун, Стасевич, Бахар (Эбонг, 70), Лаптев (Шевченко, 83).

Голландия: Силлессен, Фелтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, ван де Бек (де Рон, 67), Вайналдум, Ф.де Йонг, Бергвайн (Бабел, 89), Мален, Промес (Л.де Йонг, 67).

Предупреждения: Бахар, 50. Стасевич, 57. Мартынович, 62. Яблонский, 69. Наумов, 90+1.

Судья: Сидиропулос (Греция).

13 октября. Минск. Стадион «Динамо».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира