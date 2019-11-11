Сборная Германии представила новую форму
12:30
Сборная Германии опубликовала фотографии новой формы команды. Фото можно посмотреть в официальном Twitter команды.
??? NEW KIT ???— Germany (@DFB_Team_EN) November 11, 2019
Available now in the DFB fan shop, in @adidas stores, or on https://t.co/VavD76bJNf ?
?? https://t.co/cziILH0oY0 pic.twitter.com/VnRCzkVXyD
Основной цвет футболок — белый с тонкими черными горизонтальными полосам. Производитель формы — компания Adidas.
Сборная Германии лидирует в группе С отборочного турнира Евро-2020, имея в активе 15 очков в шести матчах. Немцам предстоят матчи с Белоруссией (16 ноября) и Северной Ирландией (19 ноября).
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