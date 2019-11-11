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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Сборная Германии представила новую форму

12:30
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Сборная Германии опубликовала фотографии новой формы команды. Фото можно посмотреть в официальном Twitter команды.

Основной цвет футболок — белый с тонкими черными горизонтальными полосам. Производитель формы — компания Adidas.

Сборная Германии лидирует в группе С отборочного турнира Евро-2020, имея в активе 15 очков в шести матчах. Немцам предстоят матчи с Белоруссией (16 ноября) и Северной Ирландией (19 ноября).

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