Сборная Германии представила новую форму

Сборная Германии опубликовала фотографии новой формы команды. Фото можно посмотреть в официальном Twitter команды.

Основной цвет футболок — белый с тонкими черными горизонтальными полосам. Производитель формы — компания Adidas.

Сборная Германии лидирует в группе С отборочного турнира Евро-2020, имея в активе 15 очков в шести матчах. Немцам предстоят матчи с Белоруссией (16 ноября) и Северной Ирландией (19 ноября).