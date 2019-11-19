Сан-Марино — Россия: отличился Ионов
19 ноября 2019, 23:58
Полузащитник сборной России Алексей Ионов отличился в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино.
Ионов получил мяч на углу штрафной, продвинулся чуть вперед и точным крученым ударом послал мяч в угол ворот соперника.
? Дальний удар Алексея Ионова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2019
? #СанМариноРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/aUG514tLDg
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