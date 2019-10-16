Ролик празднования Зинченко собрал больше 3 миллионов просмотров. А сколько раз его смотрели вы?

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отпраздновал выход команды в финальную часть Евро-2020. Его команда обыграла сборную Португалии (2:1) и обеспечила себе первое место в группе. Видео опубликовал официальный Twitter «Манчестер Сити», за который вступает украинец. Как указано в статистике аккаунта «Сити», у ролика уже 3,2 миллиона просмотров.

— Никогда не меняйся, Алекс!, — говорится в подписи к видео.

В составе победителей забивали Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Португальцы ответили голом Криштиану Роналду с пенальти. Этот мяч стал для него 700-м в карьере.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира