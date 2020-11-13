Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Энди Робертсон подвел итоги матча финала плей-офф Евро-2020 против Сербии (1:1, 5:4 по пен.).

«Когда дело доходит до пенальти, мы всегда поддерживаем Маршалла. Я был самым эмоциональным после игры. У всех были слезы, но эти ребята того заслуживают. В игре было столько эмоций. В конечном итоге, когда они сравняли счет, нам нужно было взять себя в руки в дополнительное время, что мы и сделали.

Игроки нашей команды пережили много критики и негатива. Мы держимся вместе. Я надеюсь, что в трудное время мы заставили людей улыбнуться», — приводит слова Робертсона Sky Sports.