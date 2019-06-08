Роберто Морено: "Луис Энрике остается главным тренером сборной Испании"

Помощник тренера сборной Испании Луиса Энрике Роберто Морено после победы над Фарерскими островами в отборочном турнире Евро-2020 (4:1) отметил, что находится на постоянной связи с наставником команды. Специалист с марта не может лично руководить командой по семейным обстоятельством.

- Я общался с Луисом всю неделю, пока мы готовились к этой игре, - цитирует Football Espana Морено. - Говорил с ним перед игрой о составе, мы обсуждали тактику Фарерских островов. Поддерживали связь на протяжении всей игры. Я здесь буду столько, сколько нужно, но Луис Энрике остается главным тренером команды.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира