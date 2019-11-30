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Роберто Мартинес: «С точки зрения логистики мы получили самый сложный вариант из всех»

22:48
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги жеребьевки Евро-2020, где бельгийцы встретятся с Россией, Данией и Финляндией.

— Было бы здорово сыграть против Уэльса, но Финляндия вышла на Евро-2020 впервые в своей истории, — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА. — Это вызовет у них эмоции и волнение от участия на крупном турнире, что придаст группе особый настрой.

С точки зрения логистики мы получили самый сложный вариант из всех, ведь мы сыграем с Россией в Санкт-Петербурге в первой игре, затем с Данией в Копенгагене, а затем придется вернуться в Петербург.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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