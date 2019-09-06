Роберто Манчини: «Люди думают, что тренеры просто говорят с игроками»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после победы над Арменией в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:1) отметил, что работа тренера заключается не только в разговоре с игроками. Также он добавил, что команде нужно прибавлять.

— Люди думают, что тренеры просто говорят определенные вещи, чтобы подготовить своих игроков, но правда в том, что Армения сегодня была физически лучше, — цитирует Rai Sport Манчини. — Мы сделали то, что нужно было. Однако стоило сделать больше, но мы работаем над этим.

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