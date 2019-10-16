Роберт Морено: «У Де Хеа небольшое напряжение мышц»

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено после ничьей со Швецией в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:1) отметил, что доволен результатом. Испанцы пробились в финальную стадию турнира.

— Провели хороший матч, у нас были момент, но мы их не реализовали, — цитирует пресс-служба УЕФА Морено. — В конечном счете, мы вышли в финальную стадию Евро-2020.

Де Хеа сделал пару фантастических сейвов, на которые способен. В перерыве он решил, что может продолжить, но в итоге у него небольшое напряжение мышц.