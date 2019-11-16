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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Рамос вышел на восьмое место в мире по матчам за сборную

13:04

Капитан сборной Испании Серхио Рамос принял участие в матче отборочного турнира Евро-2020 против Мальты (7:0). Игра стала для него 169-й в футболке национальной команды.

По данному показателю Рамос обошел эквадорца Ивана Уртадо и вышел на чистое восьмое место в истории футбола. Со следующей игрой он догонит идущего седьмым египтянина Хоссама Хассана.

Из действующих футболистов сборных Рамос занимает третье место после оманца Ахмеда Мубарака (175) и Бадера Аль-Мутва из Кувейта (174). В Европе больше Рамоса сыграл только итальянец Джанлуиджи Буффон (176). Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

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