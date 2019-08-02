Рамос надеется сыграть на Евро-2020

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос надеется принять участие в финальной части Евро-2020, информирует официальный Twitter турнира.

"Играть на любом чемпионате Европы, уже просто играть за свою страну - это всегда огромная честь. А на этом Евро и того больше. Перспектива провести два матча группового этапа дома и сыграть на других современных европейских стадионах - достойное завершение потенциально блестящего сезона!" – приводит слова Рамоса Twitter Евро-2020.

ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

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