Рами поддержал военную операцию Турции на территории Сирии

Защитник «Фенербахче» Адиль Рами поддержал действия армии Турции в рамках антитеррористической операции на территории Сирии. В своем Instagram 33-летний игрок поставил аватар, на которой он приложил вытянутую правую руку к виску.

Ранее таким жестом отметились футболисты сборной Турции в отборочных матчах Евро-2020 с Албанией (1:0) и Францией (1:1). Из-за этого УЕФА открыла дело в отношении Турецкой футбольной федерации.

Рами известен по своим выступлениям за «Валенсию», «Милан», «Севилью» и «Марсель». В «Фенербахче» он играет с 2019 года.