Промес и Вилена в заявке сборной Голландии на матчи отбора Евро-2020

Стала известна заявка сборной Голландии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Северной Ирландии (16 ноября) и Эстонии (19 ноября).

В список из 28 игроков попали полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена и нападающий «Аякса» Квинси Промес.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен («Валенсия», Испания), Кеннет Вермер («Фейеноорд»), Йерон Зут (ПСВ);

защитники — Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас», Англия), Натан Аке («Борнмут», Англия), Дэйли Блинд, Йоэл Фелтман (оба — «Аякс»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Дензел Дамфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта», Италия), Маттейс де Лигт («Ювентус», Италия), Стефан де Фрай («Интер», Италия);

полузащитники — Донни ван де Бек («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Дэви Преппер («Брайтон», Англия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Кевин Стротман («Марсель», Франция), Тонни Вилена («Краснодар», Россия), Жоржиньо Вайналдум («Ливерпуль», Англия);

нападающие — Райан Бабел («Галатасарай, Турция), Стефен Бергхейс («Фейенорд», Голландия), Доньел Мален (ПСВ, Голландия), Кэлвин Стенгс (АЗ, Голландия), Мемфис Депай («Лион», Франция), Квинси Промес («Аякс»), Вут Вегхорст («Вольфсбург», Германия), Люк де Йонг («Севилья», Испания).

| Calvin Stengs debuteert in de voorselectie voor de wedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland.#NIRNED #ESTNED pic.twitter.com/YVMy703sfX — OnsOranje (@OnsOranje) October 30, 2019

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