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«Прекратите резню курдов!» На матче Франция — Турция между фанатами произошла драка

16:49
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На матче отборочного турнира Евро-2020 между Францией и Турцией (1:1) случилась драка на трибунах, сообщает L'Equipe. Поводом для этого стал баннер, который французские фанаты вывесили напротив гостевой трибуны: «Прекратите резню курдов!» на 86-й минуте.

Стюардам почти сразу удалось убрать этот баннер, однако турецкие фанаты успели прочесть его содержание, после чего ввязались в драку с местными болельщиками.

Согласно регламенту УЕФА, действия с политическим, идеологическим, религиозным посылами, а также оскорбительные действия запрещены. На Федерацию футбола Турции могут быть наложены дисциплинарные санкции.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Франция — Турция

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