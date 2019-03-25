Португалия - Сербия: составы команд

Стали известны составы Португалии и Сербии на матч отборочного турнира Евро-2020. Капитан португальцев Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе, игра станет для него 156-й за сборную.

Португалия: Руй Патрисиу - Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру - Виллиам Карвалью, Данилу Перейра, Рафа Силва - Криштиану Роналду, Диегу Соуза, Бернарду Силва.

Запасные - Жозе Са, Бету, Жозе Фонти, Мариу Руй, Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Жоау Мариу, Рубен Невеш, Пиззи, Андре Силва, Диогу Жота, Гонсалу Гедеш.

Сербия: Дмитрович - Рукавина, Миленкович, Спаич, Младенович - Лазович, Нем. Максимович, Гачинович, Ляич - Тадич, Митрович.

Запасные - Райкович, Васильевич, Митрович, Велькович, Живкович, Лукич, Йовичич, Милинкович-Савич, Йович, Радоньич, Павков.

Португалия - Сербия: отборочный турнир чемпионата Европы-2020, 25 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.45 (время московское) // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира