Польша одержала победу над Северной Македонией и вышла на Евро-2020, Австрия обыграла Словению

Сборная Польши обыграла Северную Македонию (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и обеспечила себе выход в финальную часть ЧЕ. Встреча проходила в Варшаве на арене «Национальный стадион».

На 74-й минуте встречи полузащитник Польши Пшемыслав Франковски забил гол и спустя 6 минут форвард Аркадиуш Милик установил окончательный счет на табло.

В старте сборной Польши вышел хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски, который был заменен на Милика на 68-й минуте матча.

Поляки с 19 очками лидируют в группе G. Македонцы — 11 баллов и 3-я строчка.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа G

Польша — Македония — 2:0 (0:0)

Голы: Франковски, 74 (1:0). Милик, 80 (2:0).

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 74), Зелиньски (Пентек, 90+2), Шиманьски (Милик, 68), Гуральски, Левандовски.

Македония: Димитриевски, Ристовски (Радески, 81), Ристевски, Муслиу, Бейтулаи, Спировски, Алиоски, Николов (Стойлов, 88), Эльмас, Пандев, Несторовски (Трайковски, 74).

Предупреждения: Пандев, 14. Николов, 19. Несторовски, 34. Беднарек, 36. Шиманьски, 40. Спировски, 63. Реца, 66. Алиоски, 67. Ристевски, 80.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

13 октября. Варшава. Стадион «Национальный».

В параллельной встрече Австрия обыграла Словению (1:0). Единственный гол на 21-й минуте игры забил защитник Штефан Пош.

Словенцы с 11 баллами располагаются на 4-й строчке в группе G. Австрия — 2-е место и 16 очков.

Группа G

Словения — Австрия — 0:1 (0:1)

Гол: Пош, 21.

Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин (Попович, 79), Иличич, Куртич, Вербич (Берич, 69), Безяк (Зайц, 61), Шпорар.

Австрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Пош, Баумгартлингер, Ильзанкер, Лазаро (Триммель, 88), Ляймер, Забитцер (Кайнц, 90+2), Грегорич (Онисиво, 83).

Предупреждения: Струна, 16. Ульмер, 36. Безяк, 57. Хинтереггер, 64. Ляймер, 88. Забитцер, 90.

Удаление: Попович, 89.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

13 октября. Любляна. Стадион «Стожице».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира