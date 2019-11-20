Определены 20 из 24 участников Евро-2020. Еще 16 сборных сыграют в стыках Лиги наций

После заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии.

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Финляндия, Уэльс + 4 команды-победительницы стыков Лиги наций

Четыре победителя стыков Лиги наций определятся весной будущего года, жеребьевка этих игр пройдет 22 ноября.

В четырех мини-турнирах четырех участников Евро-2020 определят: Исландия, Босния, Венгрия, Словакия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия.

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

При этом для сборной России уже известны два из трех соперников, с которыми ей предстоит сыграть в группе B. Ими станут Бельгия и Дания. Четвертой командой этого квартета, скорее всего, станет Финляндия или Уэльс.

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