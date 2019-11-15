Форвард сборной Франции Оливье Жиру? после победы над Молдавией в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1) отметил, что цель команды — занять первое место в группе. Нападающий «Челси» стал автором победного гола.

— Каждая команда, которая приезжает играть на «Стад де Франс», играет глубоко и пытается действовать на контратаках, — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру. — Соперник забил быстрый гол, и, очевидно, мы не начали игру так, как хотели. Не было правильного ритма, и мы не были достаточно агрессивны. Во второй половине прибавили и выиграли.

Цель состоит в том, чтобы финишировать на первом месте и получить возможность оказаться в лучшей корзине при жеребьевке.

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