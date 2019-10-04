Нойер и тер Штеген вызваны в сборную Германии

Стал известен список игроков, которые вызваны в сборную Германии на ближайшие матчи. Немцы проведут отборочный матча Евро-2020 против Эстонии в Таллине 13 октября, а прежде, 8 октябре, сыграют товарищеский матч с командой Аргентины в Дортмунде.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания), Бернд Лено («Арсенал», Англия).

Защитники: Йонас Хектор («Кельн»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Джонатан Та («Байер»), Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг (оба — «Лейпциг»), Никлас Зюле («Бавария»), Никлас Штарк («Герта»).

Полузащитники/нападающие: Джошуа Киммих, Серж Гнабри (оба — «Бавария»), Кай Хаверц, Надим Амири (оба — «Байер»), Тони Кроос («Реал», Испания), Тимо Вернер («Лейпциг»), Юлиан Брандт, Марко Ройс (оба — «Боруссия» Дортмунд), Лука Вальдшмидт («Фрайбург»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Англия), Эмре Джан («Ювентус»).

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира