Нойер и тер Штеген по очереди сыграют за сборную Германии

В рамках отборочной турнира Евро-2020 сборная Германии 16 ноября примет в Менхенгладбахе сборную Белоруссии, а 19 ноября сыграет во Франкфурте-на-Майне с Северной Ирландией. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев решил предоставить игровое время обоим своим голкиперам, сообщает Kicker.

В субботнем матче будет задействован Мануэль Нойер, а во вторник место в воротах займет Марк-Андре тер Штеген.

Набрав в первых шести матчах 15 очков, сборная Германии занимает второе место в отборочной группе С, уступая по дополнительным показателям Голландии и опережая на 3 очка Северную Ирландию.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира