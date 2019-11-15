Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Нойер и тер Штеген по очереди сыграют за сборную Германии

16:15
Теги:

В рамках отборочной турнира Евро-2020 сборная Германии 16 ноября примет в Менхенгладбахе сборную Белоруссии, а 19 ноября сыграет во Франкфурте-на-Майне с Северной Ирландией. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев решил предоставить игровое время обоим своим голкиперам, сообщает Kicker.

В субботнем матче будет задействован Мануэль Нойер, а во вторник место в воротах займет Марк-Андре тер Штеген.

Набрав в первых шести матчах 15 очков, сборная Германии занимает второе место в отборочной группе С, уступая по дополнительным показателям Голландии и опережая на 3 очка Северную Ирландию.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир