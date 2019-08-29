Норманн впервые получил вызов в сборную Норвегии

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн получил вызов в сборную Норвегии. 23-летний может дебютировать за национальную команду в одном из отборочных матчей Евро-2020: против Мальты (5 сентября) или Швеции (8 сентября), сообщает официальный сайт ротовчан.

— Ты впервые вызван на матчи сборной Норвегии. Как отреагировал на эту новость?

— В первый день я был очень горд и счастлив, но сейчас у меня совсем другие эмоции. Я хочу показать свои лучшие качества и закрепиться в сборной.

— Можно сказать, что твоя мечта сбылась?

— Конечно, у меня была такая мечта, но она не единственная (смеется). Я пока не добился многих вещей.

— Сборная Норвегии идет четвертой в своей отборочной группе к Евро-2020 после Испании, Румынии и Швеции. Что думаешь о шансах попасть на турнир?

— У нас очень сильная команда, которая по потенциалу не уступает соперникам. Если мы сможем лучше играть в защите, то наши шансы возрастут.

— Валерий Карпин уже поздравил тебя с вызовом?

— Нет, я сам пошел к нему (смеется). Я поблагодарил Валерия Георгиевича, он большой мотиватор и очень важный человек для меня. Я буду продолжать упорно работать и слушать его.