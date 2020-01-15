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«Надежный человек и просто наш парень». Сборная России поздравила Кузяева с днем рождения

12:12

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев 15 января отмечает 27-летие. С днем рождения его поздравил официальный Twitter национальной команды.

— Классный футболист, надежный человек и просто наш парень отмечает день рождения. Поздравляем Далера Кузяева. Ему 27, — говорится в сообщении.

Кузяев провел 21 матч за сборную России, в которых забил один гол. Вместе с национальной командой хавбек принял участие в ЧМ-2018.

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