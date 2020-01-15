«Надежный человек и просто наш парень». Сборная России поздравила Кузяева с днем рождения
12:12
Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев 15 января отмечает 27-летие. С днем рождения его поздравил официальный Twitter национальной команды.
— Классный футболист, надежный человек и просто наш парень отмечает день рождения. Поздравляем Далера Кузяева. Ему 27, — говорится в сообщении.
Кузяев провел 21 матч за сборную России, в которых забил один гол. Вместе с национальной командой хавбек принял участие в ЧМ-2018.
Классный футболист, надёжный человек и просто наш парень отмечает день рождения. Поздравляем Далера Кузяева. Ему 27 ?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/rAyv5fiQ33— Сборная России (@TeamRussia) January 15, 2020
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