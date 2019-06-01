11:46 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

На тренировку сборной России вышли 28 футболистов

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Сборная России сегодня в Новогорске проводит очередную тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам Евро-2020. Все 28 человек вышли на занятие, потерь нет.

Национальная команда проведет две встречи: 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч. (Елена Григорьевская)

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