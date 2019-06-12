"Мы же играли не с Сан-Марино". Главный тренер сборной Белоруссии объяснил поражение от Северной Ирландии

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал поражение от национальной команды Северной Ирландии (0:1) в матче отборочного турнира к Евро-2020. Это четвертое поражение в четырех встречах.

– Игра была ничейной, но удача улыбнулась сопернику, – цитирует "Прессбол" Криушенко. – Мастерство и концентрация до последних секунд у него оказались выше. С аута наказали, забили нам гол, который даже не хочется комментировать. Работаем, пытаемся наигрывать моменты. Мы же играли не с Сан-Марино. Соперники очень хорошие. И чем больше будет таких игр, тем большее сопротивление будет чувствовать команда.

В играх с равными, значит, будет полегче. Могу только поблагодарить болельщиков и извиниться, что пока не может их порадовать. Есть желание и стремление, но пока не получается. Прошу их быть оптимистами. Команда действительно хочет и желает, но пока немножечко чего-то не хватает.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира