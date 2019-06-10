Мужчина, протянувший капитану сборной Турции щетку вместо микрофона: "Это не был туалетный ершик!"

СМИ нашли человека, который вызвал скандал со сборной Турции в аэропорту Исландии. Им оказался бельгиец Корентен Сьяман. Национальная команда Турции, прибывшая в Рейкьявик на матч отборочного турнира Евро-2020 против Исландии, сперва долго проходила досмотр (по информации одного журналиста, порядка трех часов). Затем, когда капитан сборной Эмре Белезоглу давал интервью, один мужчина протянул к нему щетку для мытья посуды, имитирующую микрофон.

İzlanda

Milli futbolcumuz Emre Belezoğlu’na tuvalet fırçası uzatıldılmış .. pic.twitter.com/ebGLyAPBZL — CR7  (@crstan7) 9 июня 2019 г.



В Турции шутку не оценили, многие усмотрели в щетке туалетный ершик. Фанаты начали оскорблять Исландию и писать агрессивные политизированные сообщения. Об инциденте резко высказался пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин.

Сьяман пояснил свой поступок, заявив, что никого не хотел оскорбить.

"Со мной в Исландии приключилось что-то сумасшедшее. В ожидании моего рейса в Бельгию я увидел в аэропорту сборную Турции в сопровождении охраны. Я решил подражать журналистам и достал щетку. Охрана не обратила на меня внимания. Некоторые журналисты подумали, что я "беру интервью" у капитана с помощью туалетного ершика. В турецких СМИ внезапно разразился скандал.

Трехчасовой досмотр сборной Турции ко мне не имеет ни малейшего отношения. Я не держал туалетный ершик. Это чистая щетка для посуды, и это была просто шутка. Я никого не хотел оскорблять. Я даже успел спросить: "Какие у вас ощущения после победы над Францией?".

Внезапно я оказался в турецкой прессе. В ведущих СМИ страны. Министр иностранных дел Турции высказался по этому поводу, я видел сообщения, содержавшие угрозы", - написал Сьяман в Фейсбуке. Однако позднее он удалил свою публикацию.