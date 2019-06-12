Морьентес был рад сыграть с Радимовым, с которым они выступали в "Сарагосе"

Экс-нападающий "Реала", "Валенсии" и сборной Испании Фернандо Морьентес принял участие в матче звезд УЕФА и легенд российского футбола, который состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных Евро-2020. Игра закончилась вничью 16:16, в серии пенальти победу одержала сборная России (4:3).

– Как вам игра и соперники?

– Матч вышел отличным, мы все получили большое удовольствие. Я был рад сыграть с бывшими партнерами по команде – особенно с Радимовым, с которым мы выступали в "Сарагосе".

– Показалось, что вы рано закончили карьеру. Может, стоило еще поиграть?

– Да, я согласен с вами. Но момент, когда принималось это решение, был выбран правильно – мне хотелось уйти из футбола физически здоровым и иметь возможность сейчас получать удовольствие от жизни.

– Вы заметили сегодня домашнее судейство?

– Да, немного (смеется). Но все в порядке! (Егор Бычков)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира