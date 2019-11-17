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Модрич считает, что на Евро-2020 Хорватия может повторить успех ЧМ-2018

01:56
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над командой Словакии (3:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Хорваты вышли в основную стадию соревнований.

— Мы доминировали в первом тайме, создавали моменты, но пропустили гол, — цитирует Модрича официальный сайт УЕФА. —  Мы не нервничали, не чувствовали дополнительного давления, были сосредоточены, чтобы переломить ход встречи и сделали это.

У нас действительно хорошая команда. Думаю, если мы все останемся в форме, у нас может быть еще один хороший турнир, такой же, как на чемпионате мира.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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