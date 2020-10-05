Матч отборочного турнира Евро-2020 Грузия — Белоруссия находится под угрозой срыва, сообщает Telegram-канал Channel in Georgia. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что игру не рекомендуется проводить из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Игра намечена на 8 октября и должна начаться в 19.00 по московскому времени.

В Грузии наблюдается резкая вспышка заболеваний коронавирусом. Если летом ежедневно выявлялось 10-20 новых случаев, то с середины сентября количесто новых заболевших растет серьезными темпами. Так 11 сентября было выявлено 87 новых заболевших, а 2 октября — 453.