Манчини повторил рекордную серию побед во главе сборной Италии

Сборная Италии победила Грецию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 2:0. Команда под руководством Роберто Манчини одержала седьмую победу в официальных играх подряд. Итальянцы выиграли шесть предыдущих встреч отбора и досрочно обеспечили выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Манчини повторил рекорд по числу побед в официальных играх. Ранее семь раз подряд итальянцы побеждали под руководством Витторио Поццо в 1938 году.

Трансляция матча Италия — Греция