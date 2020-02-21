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Крис Смоллинг: «Я очень хочу стать частью сборной Англии на Евро-2020»

13:06
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, арендованный у «Манчестер Юнайтед», рассказал, что хочет сыграть на чемпионате Европы.

— Я знаю, что Гарет Саутгейт и его тренерский штаб были здесь на нескольких моих играх, — приводит слова Смоллинга BBC Sport. — Думаю, если ты играешь в топ-клубе, то тренер рассматривает тебя в качестве кандидата.

Я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что происходит. Но я бы очень хотел стать частью сборной на Евро.

Я более чем доволен своей первой половиной сезона в «Роме». Приехать сюда и попытаться начать играть с футболом было моим приоритетом. Но сейчас моя семья обосновалась, я изучаю язык и наслаждаюсь местной культурой.

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