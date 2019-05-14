Крассимир Балаков стал главным тренером сборной Болгарии

Бывший главный тренер "Штутгарта" Крассимир Балаков возглавил сборную Болгарии. Об этом сообщает информирует официальный сайт Федерации футбола Болгарии. Соглашение будет действовать до июня 2021 года.

Ранее на посту главного тренера Болгарии работал Петар Хубчев. 55-летний специалист покинул команду после двух ничейных матчей в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года с Черногорией (1:1) и Косово (1:1).

Балаков ранее возглавлял "Штутгарт", "Санкт-Галлен", "Хайдук", "Литекс" и другие клубы.

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