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Крал получил вызов в сборную Чехии

18:30
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил приглашение в национальную команду Чехии для подготовки к очередным матчам, сообщает официальный сайт красно-белых.

11 октября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 чехи примут в Праге лидера своей группы — Англию. Встреча пройдет на стадионе «Славии» (бывшего клуба Крала) и станет для сборной Чехии во многом определяющей: после пяти матчей команда занимает второе место в группе, на одно очко опережая Косово.

14 октября чехи проведут товарищеский матч с Северной Ирландией. Игра также пройдет в Праге.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-10-02-kral_vyzvan_na_vazhnyy_match_s_angliyey/

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