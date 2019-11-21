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Крал и Берг — в команде недели PES 2020

15:30
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков.

На этот раз по итогам отборочных матчей Евро-2020 в число избранных попали полузащитник Алекс Крал и нападающий Маркус Берг. Футболисты «Спартака» и «Краснодара» записали на свой счет по голу и результативной передаче соответственно в играх Чехия — Косово (2:1) и Румыния — Швеция (0:2). По итогам этих встреч были завоеваны путевки в финальный турнир европейского первенства.

Крал получил специальную карточку с рейтингом 81, а Берг — 85.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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