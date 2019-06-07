20:51 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Касорла выйдет в старте сборной Испании. Впервые за 1302 дня

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Полузащитник сборной Испании Санти Касорла выйдет с первых минут матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Фарерских островов.

Для 34-летнего хавбека это первое появление в стартовом составе национальной команды за 1302 дня, сообщает Squawka.

Последний матч в основе сборной Касорла провел 13 ноября 2015 года против Англии. В той встрече хавбек "Вильярреала"​ отметился забитым мячом.

Касорла на протяжении долгого времени мучался с травмами. С 2013 года хавбек перенес 10 операций и был близок к ампутации ноги.

 

Фарерские острова - Испания

 

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