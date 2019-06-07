Касорла выйдет в старте сборной Испании. Впервые за 1302 дня

Полузащитник сборной Испании Санти Касорла выйдет с первых минут матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Фарерских островов.
Для 34-летнего хавбека это первое появление в стартовом составе национальной команды за 1302 дня, сообщает Squawka.
Последний матч в основе сборной Касорла провел 13 ноября 2015 года против Англии. В той встрече хавбек "Вильярреала" отметился забитым мячом.
Касорла на протяжении долгого времени мучался с травмами. С 2013 года хавбек перенес 10 операций и был близок к ампутации ноги.
Santi Cazorla starts for Spain in tonight's #Euro2020 qualifier against the Faroe Islands.— Squawka News (@SquawkaNews) 7 июня 2019 г.
It's his first start for the national team in 1,302 days. pic.twitter.com/hIqwduylKK
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