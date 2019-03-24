Италия, Греция и Босния стартовали с побед в отборе Евро-2020. Мхитарян забил гол за Армению

Италия в матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла на своем поле Финляндию - 2:0. По голу в этой встрече забили полузащитник Николо Барелла и нападающий Мойз Кин.

Греция победила Лихтенштейн с тем же счетом - 2:0. По голу забили Костас Фортунис и Анастасиос Донис.

Еще один матч в группе J завершился победой Боснии и Грецеговины над Арменией - 2:1. За боснийцев забивали Раде Крунич и Дени Милошевич. В конце игры Генрих Мхитарян с пенальти сократил отставание своей команды.

26 марта Италия примет Лихтенштейн, Армения - Финляндию, а Греция сыграет с Боснией.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа J

Италия - Финляндия - 2:0 (1:0)

Голы: Барелла, 7 (1:0). Кин, 74 (2:0).

Италия: Доннарумма, Пиччини, Кьеллини, Бонуччи, Бираги (Спинаццола, 90+1), Барелла, Жоржинью, Верратти (Дзаньоло, 85), Кин, Иммобиле (Квальярелла, 80), Бернардески.

Финляндия: Храдецки, Гранлунд (Сойри, 90), С.Вяйсянен, Тойвио, Араюри, Пиринен, Хямяляйнен (Лаппалайнен, 70), Камара, Спарв, Лод, Пукки (Карьялайнен, 83).

Предупреждения: Спарв, 63. Верратти, 64. Бираги, 82.

Судья: Гринфельд (Израиль).

23 марта. Удине. Стадион "Dacia Arena".

Босния и Герцеговина - Армения - 2:1 (1:0)

Голы: Крунич, 33 (1:0). Милошевич, 80 (2:0). Мхитарян, 90+3 - с пенальти (2:1).

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Тодорович, Чивич, Пьянич, Бешич, Вишча, Закарич (Милошевич, 65), Крунич (Гояк, 82), Джеко (Колич, 87).

Армения: Айрапетян, Ароян, Дагбашян, Чалишир, Казарян (Езбилис, 81), Мхитарян, Мкртчян, Оганесян, Григорян, Адамян (Бабаян, 67), Карапетян (Бриаско Балекян, 67).

Предупреждение: Чивич, 40.

Судья: Кехлет (Дания).

23 марта. Сараево. Стадион "Stadion Grbavica".

Лихтенштейн - Греция - 0:2 (0:1)

Голы: Фортунис, 45+1 (0:1). Донис, 80 (0:2).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Геппель, Март.Бюхель (Зеле, 67), Польверино, Хаслер (Фрик, 86), Визер, Губзер (Сейхан Йилдиз, 76), Вольфингер, Саланович.

Греция: Влаходимос, Сиовас, Бакакис, Кутрис, Фортунис (Кулурис, 83), Зека, Курбелис, Самарис, Митроглу (Донис, 23), Бакасетас (Коловос, 71), Масурас.

Предупреждение: Донис, 73.

Судья: Буко (Бельгия).

23 марта. Вадуц. Стадион "Rheinpark".