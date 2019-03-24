Италия, Греция и Босния стартовали с побед в отборе Евро-2020. Мхитарян забил гол за Армению

Италия в матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла на своем поле Финляндию - 2:0. По голу в этой встрече забили полузащитник Николо Барелла и нападающий Мойз Кин.
Греция победила Лихтенштейн с тем же счетом - 2:0. По голу забили Костас Фортунис и Анастасиос Донис.
Еще один матч в группе J завершился победой Боснии и Грецеговины над Арменией - 2:1. За боснийцев забивали Раде Крунич и Дени Милошевич. В конце игры Генрих Мхитарян с пенальти сократил отставание своей команды.
26 марта Италия примет Лихтенштейн, Армения - Финляндию, а Греция сыграет с Боснией.
Чемпионат Европы-2020
Отборочный турнир
Группа J
Италия - Финляндия - 2:0 (1:0)
Голы: Барелла, 7 (1:0). Кин, 74 (2:0).
Италия: Доннарумма, Пиччини, Кьеллини, Бонуччи, Бираги (Спинаццола, 90+1), Барелла, Жоржинью, Верратти (Дзаньоло, 85), Кин, Иммобиле (Квальярелла, 80), Бернардески.
Финляндия: Храдецки, Гранлунд (Сойри, 90), С.Вяйсянен, Тойвио, Араюри, Пиринен, Хямяляйнен (Лаппалайнен, 70), Камара, Спарв, Лод, Пукки (Карьялайнен, 83).
Предупреждения: Спарв, 63. Верратти, 64. Бираги, 82.
Судья: Гринфельд (Израиль).
23 марта. Удине. Стадион "Dacia Arena".
Босния и Герцеговина - Армения - 2:1 (1:0)
Голы: Крунич, 33 (1:0). Милошевич, 80 (2:0). Мхитарян, 90+3 - с пенальти (2:1).
Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Тодорович, Чивич, Пьянич, Бешич, Вишча, Закарич (Милошевич, 65), Крунич (Гояк, 82), Джеко (Колич, 87).
Армения: Айрапетян, Ароян, Дагбашян, Чалишир, Казарян (Езбилис, 81), Мхитарян, Мкртчян, Оганесян, Григорян, Адамян (Бабаян, 67), Карапетян (Бриаско Балекян, 67).
Предупреждение: Чивич, 40.
Судья: Кехлет (Дания).
23 марта. Сараево. Стадион "Stadion Grbavica".
Лихтенштейн - Греция - 0:2 (0:1)
Голы: Фортунис, 45+1 (0:1). Донис, 80 (0:2).
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Геппель, Март.Бюхель (Зеле, 67), Польверино, Хаслер (Фрик, 86), Визер, Губзер (Сейхан Йилдиз, 76), Вольфингер, Саланович.
Греция: Влаходимос, Сиовас, Бакакис, Кутрис, Фортунис (Кулурис, 83), Зека, Курбелис, Самарис, Митроглу (Донис, 23), Бакасетас (Коловос, 71), Масурас.
Предупреждение: Донис, 73.
Судья: Буко (Бельгия).
23 марта. Вадуц. Стадион "Rheinpark".