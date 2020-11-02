Источник: Евро-2020 могут целиком провести в России

Чемпионат Европы по футболу с большой вероятностью не будет проводиться по изначальному плану в 11 странах, утверждает Le Parisien. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой перемещения между государствами по-прежнему остаются проблематичными и рискованными.

Отмечается, что велика вероятность проведения всего Евро на территории России. По официальным данным в стране низкий уровень заражения коронавирусом. Кроме того, недавно Россия принимала ЧМ-2018, благодаря чему имеет достаточное количество объектов инфраструктуры.

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июля по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал планируется провести в Санкт-Петебурге.