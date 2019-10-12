Испания упустила победу в матче с Норвегией на 4-й добавленной минуте

Сборная Испании в рамках отбора Евро-2020 сыграла вничью с Норвегией со счетом 1:1. Первый гол в начале второго тайма забил испанец Сауль. Норвежцы сравняли счет на четвертой добавленной минуте, когда пенальти реализовал Джошуа Кинг.

Испания набрала 19 очко и пока не гарантировала себе попадание на чемпионат Европы-2020. Идущая второй Швеция имеет в активе 14 очков, занимающая третье место Румыния — 13.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа F

Норвегия — Испания — 1:1 (0:0)

Голы: Сауль, 47 (0:1). Кинг, 90+4 — с пенальти (1:1).

Норвегия: Ярстейн, Эль-Абделлауи, Айер, Нордтвейт (Ховланд, 30), Алеесами, Йохансен (Серлот, 63), Берге, Хенриксен (Йонсен, 83), Сельнес, Эдегор, Кинг.

Испания: Аррисабалага, Хесус Навас, Альбиоль, Серхио Рамос, Бернат (Иньиго Мартинес, 88), Руис, Бускетс, Сауль, Родриго, Оярсабаль (Эрнандес, 78), Себальос (Касорла, 64).

Предупреждения: Родриго, 35. Кинг, 42. Бускетс, 61. Руис, 81. Серхио Рамос, 81. Аррисабалага, 90+3.

Судья: Оливер (Англия).

12 октября. Осло. Стадион «Уллевол».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира