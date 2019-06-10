22:12 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Испания – Швеция: Классон не смог самостоятельно покинуть поле из-за травмы

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Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон получил травму правого голеностопа в середине первого тайма отборочного матча к чемпионату Европы-2020 с Испанией. 27-летний хавбек покинул поле с помощью врачей медицинского штаба национальной команды и стюардов.

Вместо Классона на 27-й минуте встречи на поле появился полузащитник Якоб Юханссон.

 

Испания – Швеция: онлайн-трансляция на сайте "СЭ".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Испания - Швеция

 

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