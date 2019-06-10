Испания – Швеция: Классон не смог самостоятельно покинуть поле из-за травмы

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон получил травму правого голеностопа в середине первого тайма отборочного матча к чемпионату Европы-2020 с Испанией. 27-летний хавбек покинул поле с помощью врачей медицинского штаба национальной команды и стюардов.

Вместо Классона на 27-й минуте встречи на поле появился полузащитник Якоб Юханссон.

No puede seguir Claesson tras un mal apoyo con la rodilla. Entra Andersson. Minuto 26. España 0-0 Suecia

¡TODOS a las 12 a #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/YUSYlH2LjD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 июня 2019 г.

Испания – Швеция: онлайн-трансляция на сайте "СЭ".

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