Исландская бригада арбитров во главе с Торвальдюром Арнасоном обслужит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия, информирует сайт УЕФА.

Ассистентами главного рефери будут Йоханн Гудмундссон и Андри Вигфюссон. Четвертый судья — Ивар-Орри Кристьянссон.

Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября в Сан-Марино на стадионе «Серравалле» (начало — в 22.45 по московскому времени).

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