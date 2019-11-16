Исландская бригада обслужит матч Сан-Марино — Россия
16:05
Исландская бригада арбитров во главе с Торвальдюром Арнасоном обслужит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия, информирует сайт УЕФА.
Ассистентами главного рефери будут Йоханн Гудмундссон и Андри Вигфюссон. Четвертый судья — Ивар-Орри Кристьянссон.
Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября в Сан-Марино на стадионе «Серравалле» (начало — в 22.45 по московскому времени).
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