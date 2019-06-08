Исландия победила Албанию, Хорватия обыграла Уэльс в отборочных матчах Евро-2020

Сборная Исландии с минимальным счетом победила Албанию в матче отборочного турнира чемпоната Европы-2020 (1:0). Единственный гол забил форвард Йохан Гвюдмундссон.

Исландия набрала 6 очков и расположилась на 3-м месте в группе H. Албания с 3 баллами занимает 4-е место.

В другом матче сборная Хорватии обыграла Уэльс (2:1). Победный мяч на счету нападающего Ивана Перишича.

Хорватия с 6 очками занимает 1-е место в группе E. Уэльс с 3 баллами располагается на 3-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Исландия - Албания - 1:0 (1:0)

Гол: Й.Гвюдмундссон, 22.

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон, Гюннарссон, Й.Гвюдмундссон (Траустасон, 56), Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон (А.Сигурдссон, 81), Кьяртанссон (Сигтоурссон, 63).

Албания: Бериша, Хюсай, Дермаку, Весели, Исмайли, Джака (Ндой, 72), Баша (Каче, 68), Абраши, Леньяни, Балай, Чикалеши (Садику, 79).

Предупреждения: Баша, 22. Сигюрьенссон, 33. Дермаку, 88. Весели, 89.

Судья: Мэдден (Шотландия).

8 июня. Рейкьявик. Стадион "Laugardalsvollur".

Группа E

Хорватия - Уэльс - 2:1 (1:0)

Голы: Т.Лоуренс, 17 - в свои ворота (1:0). Перишич, 48 (2:0). Брукс, 77 (2:1).

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Едвай, Баришич, Модрич, Ковачич (Бадель, 76), Брозович, Брекало (Пашалич, 67), Перишич (Шкорич, 90+3), Крамарич.

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, Дж.Лоуренс, Робертс, Мефам, Аллен, Джеймс (Матондо, 79), Смит (Брукс, 65), Волкс (Ампаду, 66), Бэйл, Уилсон.

Предупреждения: Брекало, 28. Бэйл, 49. Едвай, 50. Ловрен, 54. Вида, 69. Брозович, 90+2.

Судья: Ковач (Румыния).

8 июня. Осиек. Стадион "Gradski vrt".

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