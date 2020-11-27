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Ибрагимович обсудил с тренером возвращение в сборную Швеции

00:38
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции, главный тренер национальной команды Янне Андерссон встретился с 39-летним форвардом в Милане, чтобы обсудить его возможное возвращение.

— Когда Златан допустил возвращение в сборную, мне показалось естественным и важным встретиться и как можно скорее обсудить возвращение. Я рад, что нам это удалось сделать так быстро, — сказал Андерссон. — Встреча была очень хорошей и приятной, мы договорились продолжить диалог.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год, провел 116 матчей и забил 62 мяча.

Швеция пробилась в финальную стадию Евро-2020, где сыграет с Испанией, Словакией и Польшей.

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