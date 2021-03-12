Хуммельс и Мюллер вернутся в сборную Германии перед Евро-2020

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс и нападающий «Баварии» Томас Мюллер могут вернуться в сборную Германии перед чемпионатом Европы-2020, сообщает Kicker. Чемпионы мира-2014 не вызываются в сборную после решения тренерского штаба провести смену поколений.

Последний раз 32-летний Хуммельс и 31-летний Мюллер играли за сборную в ноябре 2018 года (2:2 с Голландией).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.