Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар может пропустить Евро-2020 из-за травмы, сообщает Marca 16 марта.

По данным источника, 30-бельгиец раздумывает над тем, чтобы в ближайшее время сделать операцию на голеностопе, причем руководство мадридцев настаивает на этом. Если хирургическое вмешательство будет проведено, то футболист пропустит минимум четыре месяца.

В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 14 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Бельгии попала в группу В, где ее соперниками будут Россия, Дания и Финляндия.