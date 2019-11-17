Хорватия победила Словакию и вышла на Евро-2020, Влашич забил гол
Сборная Хорватии обыграла Словакию в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:1). Один из голов забил хавбек ЦСКА Никола Влашич.
Хорватия набрала 17 очков, расположилась на первом месте в группе E и досрочно вышла на Евро-2020.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа E
Хорватия — Словакия — 3:1 (0:1)
Голы: Боженик, 32 (0:1). Влашич, 56 (1:1). Петкович, 60 (2:1). Перишич, 74 (3:1).
Хорватия: Ливакович, Едвай, Перич, Чалета-Цар, Баришич, Модрич, Брозович, Влашич (Ковачич, 75), Перишич (Оршич, 81), Петкович, Ребич (Брекало, 54).
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Хрошовски, 79), Мак, Руснак (Гараслин, 63), Лоботка, Боженик (Дюриш, 72).
Предупреждения: Чалета-Цар, 13. Мак, 23. Ребич, 43. Дубравка, 79.
Удаление: Мак, 66.
Судья: Тюрпен (Франция).
16 ноября. Риека. Стадион «Руевица».
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