Гжегож Крыховяк: «Очень важная победа сборной Польши»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк выложил новое фото в Instagram после победы в матче отборочного турнира Евро-2020 над Израилем (2:1). Хавбек открыл счет.

— Очень важная победа, — подписал фото Гжегож. — Встретимся в Варшаве.

Польша с 22 очками возглавляет турнирную таблицу группы G, она досрочно отобралась на Евро-2020. Австрия (19) — вторая, Словения (14) — третья, Македония (11) — четвертая, Израиль (11) — пятый, Латвия (0) — последняя.

Израиль — Польша

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира