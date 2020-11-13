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Гулачи: «Венгрия абсолютно заслужила выход на чемпионат Европы»

10:41
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Вратарь «Лейпцига» и сборной Венгрии Петер Гулачи подвел итоги матча финала плей-офф Евро-2020 против Исландии (2:1).

«Мы команда, и мы сражаемся друг за друга. После того, как мы пропустили, все складывалось непросто, но я считаю, что мы заслужили победу. Мы диктовали игру и создавали больше возможностей. Мы победили команду с более высоким рейтингом благодаря хорошей игре. Мы абсолютно заслуживаем выхода на чемпионат Европы», — приводит слова Гулачи официальный сайт УЕФА.

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