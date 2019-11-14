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Головин тренируется по индивидуальной программе

11:50
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Полузащитник Александр Головин занимается по индивидуальной программе во время последней тренировки сборной России на сборах в рамках подготовки к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино, сообщает ТАСС.

Защитник Федор Кудряшов вернулся к тренировкам в общей группе, в среду защитник занимался по индивидуальной программе. Головин первые два дня во время тренировочного сбора также занимался по индивидуальной программе, а в среду провел занятие в общей группе.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгией в Санкт-Петербурге 16 ноября, а 19 ноября сыграют в гостях с командой Сан-Марино.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7114887

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