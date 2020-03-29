Голландский арбитр может остаться без Евро. Коронавирус против Кайперса

Судья из Голландии Бьерн Кайперс, которому в субботу исполнилось 47 лет, попал в число тех, на чью профессиональную деятельность оказала прямое воздействие пандемия COVID-19.

Арбитр должен был завершить карьеру в этом году, отработав на чемпионате Европы. Однако турнир перенесли, и один из лучших рефери в истории футбола своей страны оказался перед непростым выбором: попрощаться с судейством или же договориться с Королевским футбольным союзом, УЕФА и ФИФА о продолжении работы.

— Я в списках судей ФИФА до 31 декабря 2020-го. И не знаю, смогу ли и захочу ли остаться в них еще на полгода, — сказал Кайперс в интервью De Telegraaf. — Приму решение осенью. Думал, что закончу после чемпионата мира, но УЕФА попросил меня остаться — отчасти из-за введения видеоарбитров — и поработать на Евро-2020. Психологически и физически я готов, нахожусь в отличной форме. Но сейчас самое главное — выиграть матч у коронавируса, чтобы все остались здоровыми. (Александр Бобров)