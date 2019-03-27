Глава спорткомитета Санкт-Петербурга: "Город готов к проведению Евро-2020"

Бывшая российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх, занимающая сейчас пост главы спорткомитета Санкт-Петербурга, рассказала о подготовке города к матчам Евро-2020.

– Город готов к проведению чемпионата Европы, – отметила Антюх. – Петербургу осталось все наследие чемпионата мира – объекты, условия, отработанная организация. На Конюшенной площади вновь будет открыта фан-зона, плюс две смотровые площадки – у Ленэкспо и "Юбилейного". Все возникающие вопросы оперативно решаются с коллегами из УЕФА, но глобальных проблем на данный момент не существует.

В Петербурге и пригородах будут действовать четыре тренировочные базы: в Зеленогорске, Павловске, база "Зенита" на Аккуратова и тренировочное роле на "Петровском". Все они готовы.

Что касается болельщиков, то точных цифр я не назову, но, думаю, на трибунах и в фан-зонах мы увидим не меньше людей, чем во время чемпионата мира, и город наш опять заживет такой активной бурлящей футбольной жизнью. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа (как минимум два из них – с участием сборной России, если она пройдет отбор) и 1/4 финала. Также игры пройдут в Риме, Мюнхене, Баку, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе и Глазго. Полуфиналы и финал примет Лондон.