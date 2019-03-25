Германия вырвала победу у Голландии, Северная Ирландия обыграла Белоруссию

Сборная Германии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла команду Голландии - 3:2. В первом тайме немцы забили дважды - отличились Лерой Сане и Серж Гнабри. Во второй половине голландцы восстановили статус-кво - по голу забили Маттейс Де Лигт и Мемфис Депай. Победный мяч на 90-й минуте забил защитник Нико Шульц.

В еще одном матче группы С Северная Ирландия обыграла Белоруссию - 2:1. Победу своей команде принес точный удар Джоша Магенниса на 87-й минуте.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа C

Голландия - Германия - 2:3 (0:2)

Голы: Сане, 15 (0:1). Гнабри, 34 (0:2). де Лигт, 48 (1:2). Депай, 63 (2:2). Шульц, 90 (2:3).

Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Л.де Йонг, 90+1), Вайналдум, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Бергвайн, 46).

Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Рюдигер, Керер, Кроос, Киммих, Горецка (Гюндоган, 70), Шульц, Сане, Гнабри (Ройс, 88).

Предупреждение: Блинд, 38.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

24 марта. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

Северная Ирландия - Белоруссия - 2:1 (1:1)

Голы: Эванс, 30 (1:0). Стасевич, 33 (1:1). Магеннис, 87 (2:1).

Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Эванс, Каткарт, Макнэйр, Льюис, Дэйвис, Даллас, Сэвилл, Джонс (Фергюсон, 85), Лафферти (Бойс, 79), Макгинн (Магеннис, 68).

Белоруссия: Климович, Сиваков, Шитов (Поляков, 73), Мартынович, Володько, Глеб (Путило, 66), Стасевич, Драгун, Маевский, Савицкий (Нехайчик, 85), Лаптев.

Предупреждение: Лаптев, 82.

Судья: Рачковски (Польша).

24 марта. Белфаст. Стадион "Уиндзор Парк".